В динамике оползня в пос. Бадамдар сохраняется активность

9 января 2020 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По информации на 12:00 Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов, в динамике оползня на правом склоне автомагистрали между поселками Бадамдар и 20-м участком сохраняется активность, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Наблюдения продолжаются, расследуются причины произошедшего сегодня утром оползня.

Отметим, что сегодня утром вновь активизировалась Бадамдарская оползневая зона.

Оползневая масса шириной примерно в 100 метров переместилась в сторону автомагистрали между поселком Бадамдар и 20–м участком. В настоящее время в оползневой зоне наблюдается активность.

Напомним, что 12 октября 2018 года, на Баиловском склоне, у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с 20-м участком, активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, а жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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