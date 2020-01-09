В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь

9 января 2020 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане привлечены к ответственности 14 человек, которые занимались производством и продажей контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на оперативном совещании, посвященном итогам работ, проделанных органами прокуратуры в 2019 году, и обсуждению предстоящих задач сказал Генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он довел до сведения, что в целях охраны здоровья населения и обеспечения эффективного контроля в сфере пищевой безопасности совместно с Агентством пищевой безопасности, Службой государственной безопасности, министерствами внутренних дел и здравоохранения приняты самые жесткие меры по борьбе с правонарушениями в данной сфере. Закир Гаралов добавил, что рамках уголовного дела по фактам отравления контрафактными спиртными напитками в последние дни, следствие которого ведется в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры по соответствующим статьям УК, в качестве обвиняемых в производстве спиртных напитков кустарным способом, а также организации их продажи в объектах общественного питания и торговли, обеспечении производителей техническим спиртом и сырьем были привлечены к ответственности 14 человек. Суд избрал в их отношении меру пресечения арест. Оперативно-следственные мероприятия в направлении установления и привлечения к ответственности всего круга виновных продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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