В оползневой зоне между поселком Бадамдар и 20-м участком сохраняется активность

БАКУ/Trend/ - В оползневой зоне на правом склоне автомагистрали между поселком Бадамдар и 20-м участком сохраняется активность.

Об этом сказал начальник экспедиции по геологическому планированию Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, во время проведенных наблюдений зарегистрированы небольшие обрушения. Мониторинг и исследования продолжаются.

Напомним, что вчера утром в поселке Бадамдар Сабаильского района вновь активизировалась оползневая зона. Ширина оползневой массы 80 метров, длина примерно 100 метров. В результате оползня дорога из поселка Бадамдар в направлении 20-го участка закрыта.

Напомним, что первый оползень на данной территории произошел 12 октября 2018 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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