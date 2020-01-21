МЧС: В университете не было пожара

В Азербайджанском университете нефти и промышленности пожара не было.
Об этом заявила Trend глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
По ее словам, в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступил звонок о пожаре в Азербайджанском университете нефти и промышленности : «Мы были проинформированы об инциденте, и сотрудники пожарного подразделения выехали на место происшествия. Было выявлено, что на указанной территории пожара не было»
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