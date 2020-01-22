В Сумгайыте произошла авария, есть погибший (ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром микроавтобус врезался в столб на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший.

Как сообщает в среду Trend, следовавший из Сумгайыта микроавтобус Mercedes Sprinter 10 ND 312, в результате потери водителем управления транспортным средством, сбил пешехода и врезался в столб на обочине дороги, выехав на встречную полосу.

Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции и врачи "скорой помощи".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.