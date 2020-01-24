Информация о похищении ребенка из бакинской школы безосновательна - ГУПБ (ФОТО)

24 января 2020 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространенная в соцсетях информация о похищении детей в одной из школ в Сабунчинском районе Баку не подтвердилась.

Об этом сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции г. Баку (ГУПБ), майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, сотрудники ГУПБ и Сабунчинского РУП установили личность женщины, фотографии которой были распространены - Рейхан Сафаровой (1965 г.р.), уроженки Хызынского района, и доставили ее в Управление полиции.

В результате расследования выяснилось, что женщина живет на съемной квартире на данной территории, не имеет судимости, ведет нормальный образ жизни, имеет серьезные проблемы со здоровьем, заявил майор. «Доводим до сведения, что опубликованная информация решительно опровергается, написана без уточнения с органами полиции, содержащиеся в ней утверждения являются дезинформацией, и носят провокационный характер», - подытожил Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Информация о похищении ребенка из бакинской школы безосновательна - ГУПБ (ФОТО)
  • Информация о похищении ребенка из бакинской школы безосновательна - ГУПБ (ФОТО)
  • Информация о похищении ребенка из бакинской школы безосновательна - ГУПБ (ФОТО)
  • Информация о похищении ребенка из бакинской школы безосновательна - ГУПБ (ФОТО)
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