Число погибших в ДТП в Исмаиллы увеличилось до трех

26 января 2020 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Исмаиллинском районе увеличилось до трех человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"В результате происшествия два человека, находящиеся в легковом автомобиле ВАЗ-2106 скончались на месте, а два человека были доставлены в больницу. Один ребенок скончался, когда его доставляли в больницу. Другим пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь на месте и они были отпущены домой. В настоящее время четыре человека остаются в больнице, их состояние оценивается как нормальное", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром в Исмаиллинском районе столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся из Баку в Габалу, и легковой автомобиль.

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