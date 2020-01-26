В здании поселения вынужденных переселенцев в Баку произошел пожар

26 января 2020 21:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 26 января, около 11 часов, на втором этаже старого здания поликлиники по адресу ул. Фаталиева 78, поселка Бакиханова Сабунчинского района города Баку произошел пожар. Пожар был немедленно потушен пожарными подразделениями МЧС.

Как сообщили Trend в комитете, сразу после пожара на место происшествия прибыли помощник председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, начальник отдела миграции, занятости, статуса и социального обеспечения, а также представители местного комитета и комиссия созданная Государственным комитетом.

По указанному выше адресу временно проживали 40 семей вынужденных переселенцев в основном из Джабраилского района. В результате инцидента были повреждены три кухни и потолок коридора. В беседе с тремя семьями, кухня которых была повреждена, им предложили поселение в съемные квартиры, две из них приняли предложение.

Отметим, что Государственный комитет разместит две семьи в съемные квартиры до тех пор, пока ущерб от пожара не будет устранен.

В настоящее время расследует причины пожара. После расследования, специалистами МЧС будет вынесено окончательное заключение. На основании заключения будут приняты соответствующие правовые меры.

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