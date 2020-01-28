Погранслужба Азербайджана спасла 4 рыбаков с терпящего бедствие судна (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ближайшее подразделение прибрежной охраны Государственной пограничной службы (ГПС) 25 января в 21:00 поступила информация о том, что на рыболовецком судне «Идрис», находящемся в шести километрах от берега, на Сальянском рейде в южном направлении Каспийского моря, образовалась пробоина, что судно тонет и необходимо спасти экипаж, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

На место происшествия было отправлено маломерное плавсредство. Пробоина оказалась большой, поэтому прибывающую воду остановить было невозможно, в 22:15 четыре рыбака были спасены, а в 23:00 судно затонуло.

Лицами, спасенными военнослужащими ГПС, оказались жители Нефтчалинского района - капитан судна Талыбов Алескер Мамедали оглу (1958), механик Микаилов Алимадат Агасадых оглу (1963), матрос Ахмедов Аледдин Тапдыг оглу (1962) и матрос Новрузов Аскер Магеррам оглу (1982).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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