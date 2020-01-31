Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом

31 января 2020 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обучающийся в одном из бакинских университетов китайский студент с 12 по 19 января находился в Китае, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минздрав.

"27 января он обратился с жалобой на недомогание в Клинический медцентр: «Ему была незамедлительно оказана помощь. Взятые анализы были направлены в лабораторию, и ответы негативны. Главврач Центра Адалят Дадашев сказал, что состояние больного хорошее, в ближайшие дни он будет выписан домой", - сообщили в министерстве.

Напомним, что в первый Клиническтй медцентр были помещены три человека, подозреваемые в заражении коронавирусом. Один из них азербайджанец, обучающийся в Китае, один гражданин Китая, обучающийся на факультете американоведения в БГУ и последний – находящийся в Баку гражданин Азербайджана, проживающий в Краснодарской области.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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