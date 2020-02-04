Помещены на карантин обучающиеся в Китае азербайджанские студенты

4 февраля 2020 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В инфекционное отделение Клинического медцентра помещены несколько человек, говорится в совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, температура у одного из них - гражданина Азербайджана (1993), являющегося студентом одного из учебных заведений Китая - нормальная, на протяжении карантина он будет находиться под наблюдением медиков.

Другой гражданин Азербайджана (1992), получающий образование в Пекине, приехал в Азербайджан вместе с супругой (1993). Никаких жалоб у пары тоже нет, оба будут находиться под наблюдением медиков.

Еще у одного гражданина Азербайджана (1998), обучающегося в Китае, при пересечении погранично-пропускного пункта была выявлена температура несколько выше нормы. В настоящее время его обследуют врачи, ему оказывается необходимая помощь.

У другого гражданина Азербайджана (1998), получающего образование в Китае, температура нормальная, жалоб нет. Он будет находиться под наблюдением медиков, пока не закончится карантин.

У гражданки Азербайджана (1997), являющейся студенткой пекинского вуза, также нормальная температура, жалоб нет.

Данные лица прибыли транзитными авиарейсами из Стамбула и Москвы.

Что касается гражданина Китая, обучающегося в Баку, то сегодня он был выписан из медучреждения в связи с окончанием карантина, его самочувствие нормальное.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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