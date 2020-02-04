Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)

4 февраля 2020 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжает осуществлять контроль над плавательными средствами, выходящими в Каспийское море, а также в необходимых случаях организовывает спасательные операции.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГПС, в 12:15 третьего февраля погранично-дозорное судно типа "Туфан", охраняющее госграницу в южном направлении Каспийского моря, южнее острова Кюрдили, в 8,1 мили от поселка Нариманабад Лянкяранского района обнаружило неподвижную рыбацкую лодку, с которого двое членов экипажа подавали знак бедствия.

В результате спасательной операции погранично-дозорного судна в условиях шторма оставшаяся в неподвижном состоянии в море рыбацкая лодка с бортовым номером ВА-5142 и двигателем Yamaha-40 было взято на буксир, и в 15:10 вместе с экипажем была вынесена на берег в направлении поселка Нариманабад.

Было установлено, что спасенные военнослужащими ГПС лица – это жители поселка Нариманабад Лянкяранского района Сулейманов Садреддин Йедийар оглу (1977года рождения) и Аскеров Наиль Намиг оглу (1987года рождения).

(Текст: Турал Гараджаев).

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  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
  • Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
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