Сильный ветер вызвал перебои в электроснабжении ряда регионов Азербайджана

4 февраля 2020 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер вызвал ряд последствий в южном и северном регионах.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, ветер нанес значительный вред электрическому хозяйству и инфраструктуре в данном регионе.

"И в северном регионе наблюдается сильный ветер. Сильный ветер в Хачмазе, Яламе, Гобустане и Хырдалане, в частности Гобу, Гюздаке, Шанкаре нанес значительный вред инфрукстуктуре. Для пресечения возможных аварийных ситуаций "Азеришыг" предпринимает упреждающие меры. С этой целью в ряде районов временно приостановлено электроснабжение. Оно будет восстановлено сразу после того, как стихнет ветер", - сказал Мустафаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев).

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