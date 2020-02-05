В одной из клиник Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся семь человек

БАКУ /Trend/ - Число помещенных в отделение инфекционных заболеваний Клинического медцентра №1 в Баку достигло семи человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, это гражданин Азербайджана (1992), получающий образование в Пекине (Китай), который приехал в Азербайджан вместе с супругой (1993). Оба обследованы врачами, жалоб на самочувствие у пары нет.

Также это двое граждан Азербайджана (1998), обучающихся в одном из китайских вузов. У них нормальная температура тела, никаких жалоб нет. У одного из них взяты анализы, он будет обследован.

У получающего образование в Шаньдуне (Китай) гражданина Азербайджана (1997) тоже нет никаких жалоб на здоровье, у него не было контактов с инфицированными.

У азербайджанской студентки (1997), обучающейся в Жейянге, также нормальная температура тела, жалоб нет. Она пройдет медобследование.

Нормальная температура тела и у другого азербайджанского студента (1994), обучающегося в Пекине. Он прошел обследование медиков, его самочувствие нормальное.

Эти лица прибыли транзитными авиарейсами из Дубая, Стамбула и Москвы.

В связи со здоровьем лиц, находящихся на карантине в специально выделенных медучреждениях, никаких проблем не выявлено. По окончании карантина они будут выписаны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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