Генпрокуратура Азербайджана о факте смерти полномочного представителя кандидата в депутаты

Происшествия 10 февраля 2020 11:38 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана о факте смерти полномочного представителя кандидата в депутаты

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей 9 февраля около 23:00 в связи с неожиданной смертью на лестничной площадке дома Махира Гусейнова (1959 года рождения), являющегося полномочным представителем кандидата в депутаты Хагани Абдуллаева, зарегистрированного в 61-м Нефтчалинского округе, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судмедэксперта произвели осмотр место происшествия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генпрокуратуру.

Во время обследования тела Махира Гусейнова не было обнаружено каких либо телесных повреждений или следов от них.

Во время предварительного расследования было установлено, что по окончанию избирательного процесса Махир Гусейнов около 22:00 часов, выехал на управляемом его знакомым автомобиле из села Ашагы Гараманлы домой - в город Нефтчала, но поднимаясь по лестнице, неожиданно упал и скончался.

Было установлено, что Махир Гусейнов давно страдал заболеванием сердца, и с 2016 года трижды перенес операции по стентированию.

Никаких обращений в окружную избирательную комиссию в связи с нарушением требований избирательного законодательства от 28-го избирательного участка в селе Ашага Гараманлы, где Махир Гусейнов был наблюдателем, не поступало, не было зафиксировано никаких нарушений закона.

В прокуратуре Нефчалинского района продолжается расследование по факту смерти.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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