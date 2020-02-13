В Баку еще один человек с подозрением на коронавирус помещен в клинику

БАКУ/Trend/ - В Баку с подозрением на заражение коронавирусом в отделение инфекционных болезней Клинического медцентра помещен еще один гражданин Азербайджана (1994 года рождения), говорится в очередном совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в четверг Trend.

По данным организации, подозреваемый в заражении коронавирусом учится в Пекине. Из Пекина он вылетал в Абу-Даби, оттуда 12 февраля – в Баку. Во время приземления в аэропорту Гейдар Алиев у него температура оказалась чуть выше нормы.

Как сообщили в отделении инфекционных болезней, сейчас его температура в норме, серьезных проблем в самочувствии нет. Врачебное обследование продолжается. Люди, приехавшие из городов, где наблюдается вспышка коронавируса, находятся в специально выделенном медучреждении. Часть из них уже выписана.

Как сообщили в минздраве, в настоящее время в самочувствии находящихся в специальном медучреждении лиц каких-либо проблем не выявлено. Ожидается, что по окончанию карантина они тоже будут выписаны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).