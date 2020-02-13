Госпогранслужба Азербайджана задержала более 30 иностранцев с фальшивыми документами
БАКУ /Trend/ - В результате бдительности и профессионализма сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за последний месяц были установлены факты фальсификации документов 38 иностранцами.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС, в том числе это 21 гражданин Ирана, три - Ирака, три - Узбекистана, два - Индии, два - Египта, два - Пакистана, два - Эфиопии, по одному - Кувейта, Нигерии и Непала.
В отношении задержанных приняты соответствующие меры.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
В Азербайджане подготовлен список продукции с высоким риском заражения птичьим гриппом и коронавирисом
Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с историческим успехом на чемпионате Европы (ФОТО)
Идрис Исаев: Азербайджан уделяет особое внимание подготовке специалистов по техническим специальностям
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила членов сборной Азербайджана по греко-римской борьбе(ФОТО)