В Лянкяране при пожаре в жилом доме пострадал человек

БАКУ/Trend/ - В городе Лянкяран произошел пожар в четырехкомнатном доме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в результате пожара сгорели горючие конструкции одной из комнат на площади 20 квадратных метров, а также крыша дома на площади 50 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.