В Азербайджане обнаружены контрафактные БАД

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана обнаружило в некоторых ввозимых в страну биологически активных добавках (БАД) содержание минеральных веществ и витаминов значительно ниже заявленного.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, в ходе мероприятий по государственному контролю импортных БАД были выборочно проведены анализы состава продукции. В результате анализов было установлено, что в некоторых образцах состав не соответствует заявленному на этикетке.

Таким образом, было установлено, что в импортируемых из России мегавитаминах Siberian Super Natural Sport, Vertex plus, Supradin Coenzim Q10, в импортируемых из Турции биологически активных добавках Mikroflorid, Gamino Forte, El Prodep, Chonzamin, Parametabol, Optimin, Lipadrom содержание минеральных веществ и витаминов не соответствует указанному в заключении Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения. С целью предотвращения обмана потребителей была запрещена реализация этих БАД в сети розничной торговли, а также использование на территории страны.

В настоящее время в связи с обнаруженными фактами специалисты Агентства ведут расследование в соответствии с законодательством.

АПБ просит потребителей обращаться по телефону "горячей линии" Агентства "1003" в случаях обнаружения фактов продажи продукции под упомянутыми торговыми марками или иной, вызывающей сомнение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)