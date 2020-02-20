В Баку произошел пожар в жилом здании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом здании в центре Баку потушен.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в настоящее время ведется демонтаж конструктивных элементов в целях тушения небольших источников возгорания.

Отметим, что ранее в Центр антикризисного управления поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома на улице Рашида Бехбудова в Насиминском районе Баку. Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны Министерства и Службы спасения были отправлены на место происшествия.