Самолет рейса Баку-Аланья Buta Airways совершил вынужденную посадку в Анкаре
БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильной погодой в районе аэропорта Аланьи (Турция) капитан воздушного судна рейса J2 9111 компании Buta Airways, вылетевшего из Баку в 07:39 по местному времени, принял решение приземлиться в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Buta Airways.
Самолет благополучно приземлился в Анкаре в 11:08 и вылетит в Аланью после улучшения там погодных условий.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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