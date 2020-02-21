Самолет рейса Баку-Аланья Buta Airways совершил вынужденную посадку в Анкаре

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильной погодой в районе аэропорта Аланьи (Турция) капитан воздушного судна рейса J2 9111 компании Buta Airways, вылетевшего из Баку в 07:39 по местному времени, принял решение приземлиться в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Buta Airways.

Самолет благополучно приземлился в Анкаре в 11:08 и вылетит в Аланью после улучшения там погодных условий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)