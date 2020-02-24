Пресечена попытка диверсии армян, погиб азербайджанский пограничник

БАКУ/Trend/ - Подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе, совершили провокацию, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Сегодня в 07:00 была пресечена попытка диверсии ВС Армении с подразделений, расположенных вблизи села Коти Ноемберянского района, на погранично-боевой пост около села Гушчу Айрым Газахского района. Противник понес серьезные потери, один офицер был ранен, другой военнослужащий убит.

При пресечении провокации, совершенной диверсионной группой противника с применением минометов и других крупнокалиберных орудий, геройски погиб рядовой Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)