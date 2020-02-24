Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 64 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились еще 18 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в Гуме заразились 8, Тегеране – 3, Хамадане – один и по два человека – в Центральной провинции, Исфахане и Гилане.

Джаханпур сказал, что вчера от коронавируса скончались 4 человека.

Он отметил, что число заразившихся в Иране достигло 64 человек.

По его словам, скончавшиеся были жителями Гума или прибывшими туда из других мест.

Джаханпур добавил, что ни в одном городе не был объявлен карантин, и в случае необходимости в городе Гум будут введены соответствующие ограничения.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)