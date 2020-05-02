Госпогранслужба: Пресечена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана крупной партии наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных работ и мероприятий, проведенных Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, была пресечена попытка незаконного ввоза в страну крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в субботу Trend в ГПС, первого мая на пограничную заставу близ села Зунгулеш Астаринского района на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" поступил сигнал о нарушении государственной границы.

Личный состав пограничной заставы был поднят по команде "к оружию". На территории, откуда исходил сигнал, были обнаружены следы, принадлежащие одному человеку, ведущие из Ирана в Азербайджан и в обратном направлении. Также на этой территории были обнаружены три спортивные сумки, в которых находились в целом 42 килограмма 700 граммов наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы, в качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны пять человек.

В ходе расследования задержанные лица полностью признались в совершении преступления. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев)