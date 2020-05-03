Пожар в доме в Баку потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар в доме по улице Джалила Мамедгулузаде 19 в Ясамальском районе Баку потушен, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям

"В настоящее время ведется работа по сносу конструктивных элементов для тушения мелких источников дыма. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Ясамальском районе Баку, в доме по улице Джалила Мамедгулузаде 19 произошел пожар.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие наряды Государственной службы пожарной охраны МЧС были немедленно привлечены на место происшествия.

"В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.