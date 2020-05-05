Погранслужба: Пресечена попытка ввоза в Азербайджан 115 кг наркотиков и огнестрельного оружия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пресечена попытка ввоза в Азербайджан 115 кг наркотиков и огнестрельного оружия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, четвертого мая в ночные часы было отмечено приближение к территории погранзаставы «Горадиз» близ села Ахмедли Бейлаганского района автомобиля ВАЗ-2107. Действия мужчины, вышедшего из автомобиля, вызвали у пограннаряда подозрения.

Неизвестный, взяв несколько свертков, спрятанных под деревом, направился обратно к автомобилю. Услышав требование пограничников остановиться, он попытался скрыться, однако его удалось задержать. Увидев это, водитель "ВАЗ-2107" попытался совершить наезд на пограничников, направив в их сторону автомобиль, а затем скрылся. Личность водителя установлена, ведутся оперативно-розыскные меры по его задержанию.

Что касается первого задержанного лица, им оказался уроженец села Беюк Бахманли Физулинского района, гражданин России Мехтиев Шукюр Аскер оглу (1970). Во время обыска были обнаружены в целом 115 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина, 1 пистолет «PAK RETAY-11», 8 патронов, 1 магазин, охотничье ружье «Kral maqnium», 19 патронов «Mahama».

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 206, 228, 234, 318 Уголовного кодекса АР, продолжаются необходимые оперативно-следственные меры по привлечению к уголовной ответственности других членов преступной группы.

(Текст: Кямаля Сеидова)