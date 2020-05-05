В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще 8 представителей ИВ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще 8 представителей Исполнительной власти Лянкярана и Евлаха, Саатлинского, Сальянского, Дашкесанского и Гаджигабульского районов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Городские и районные исполнительные власти направили обращения в районные суды о противоправных действиях некоторых должностных лиц административно-территориальных представительств глав Исполнительной власти Лянкярана и Евлаха, Саатлинского, Сальянского, Дашкесанского и Гаджигабульского районов.

В результате расследования появились основания для подозрений в отношении представителя главы Исполнительной власти города Лянкяран в административно-территориальном округе поселка Нариманабад Рафаила Алышова, в том, что последний злоупотребив служебными полномочиями, допустил нарушения при раздаче продовольственной помощи, отправленной Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, и раздал продовольствие своим близким родственникам, в том числе, состоятельным жителям села.

Также появились основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Евлах по административно-территориальному округу села Гарамамедли Микаил Асадов, допустив подобные нарушения закона, злоупотреблял служебным положением, присвоил часть продовольственной помощи, предназначенной для малоимущих семейи раздал продовольственную помощь не в полном объеме.

Кроме того, следствие располагает основаниями для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Саатлинского района по административно-территориальному округу города Саатлы Насир Гадиров, представитель главы Исполнительной власти Сальянского района по административно-территориальному округу села Парча Халадж Садыг Дамиров и представитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района по административно-территориальному округу села Загалы Хатам Азизов совершили служебный подлог, незаконно выдав гражданам справки для свободного передвижения в нарушение правил карантинного режима.

Таккже, появились основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Гаджигабульского района по административно-территориальному округу поселка Наваи Намиг Бахшыев и исполняющий обязанности представителя по административно-территориальному округу села Гарасу Илькнур Гусейнов также совершили правонарушения подобного характера.

Указанные лица были освобождены от занимаемой должности приказами глав Исполнительной власти соответствующих районов.

На основании собранных материалов в прокуратурах соответствующих районов возбуждены уголовные дела по ст.308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности круга виновных лиц.

Генеральная прокуратура просит граждан, столкнувшихся с подобными незаконными действиями, сообщать по телефону в «колл-центр – 961».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)