СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Имишлинского района (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию в связи с операцией, проведенной в исполнительной власти Имишлинского района, передает в четверг Trend со ссылкой на СГБ.

Согласно информации, продолжаются расследования на основании информации о злоупотреблениях ряда должностных лиц, допущении ими противоправных действий, наносящих ущерб защищаемым законами интересам граждан и государства, и бросающих тень на работу органов правительства в период, когда усилия всех государственных структур в Азербайджане мобилизованы на обеспечение защиты здоровья граждан, организацию работы по другим важным направлениям.

По результатам изучения собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев присвоил под предлогом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении ИВ, получив присвоенные деньги в находящемся в его владении жилом доме, а также поручил выдачу фальшивых разрешений для свободного передвижения некоторых граждан в нарушение требований особого режима карантина в стране.

На основании судебного постановления пятого мая 2020 года на служебном месте и по адресу проживания Вильяма Гаджиева Служба государственной безопасности осуществила оперативно-следственные мероприятия. В ходе осмотров, проведенных по соответствующим адресам, были обнаружены и изъяты различные заметки о суммах денежных средств, полученных главой ИВ Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера ИВ Джамиля Мусаева и других, а также другие важные для следствия документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий возникли обоснованные подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно выдавал квартиры в многоквартирных зданиях, построенных в Имишли непосредственно за счет государственного бюджета, предназначенные в порядке очередности для лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий.

В то же время была получена информация о том, что Вильям Гаджиев присваивал средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

Также следствие подозреает, что Вильям Гаджиев регулярно обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на работы по ремонту и обустройству на территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Помимо этого, была получена информация о том, что Вильям Гаджиев посредством находящихся в подчинении должностных лиц под разными предлогами требовал и получал денежные средства у должностных лиц местных исполнительных и других государственных органов, а также у граждан, занятых на территории района в сфере частного предпринимательства.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога Вильям Гаджиев привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)