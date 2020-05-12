МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС 11 мая в 22:51 поступило сообщение о пожаре на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Спустя шесть минут после поступления сообщения о пожаре соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны министерства были уже на месте происшествия. Огонь был локализован в 00:30, а в 01:30 - полностью потушен. В результате пожара сгорели 3 300 кв.м. площади рынка, общая площадь которого составляет около 22 500 кв.м. Остальная территория рынка была защищена от огня. Несмотря на наличие на территории большого количества легковоспламеняющихся материалов, оперативное вмешательство и профессионализм пожарных позволили предотвратить распространение огня на более обширную территорию, обеспечили быструю локализацию и тушение пожара", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия были привлечены 54 единицы техники и 406 человек из числа состава Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны и соответствующих сил Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара выясняется.