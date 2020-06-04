В ГПС Азербайджана поступила информацию о том, что на границе будет совершена провокация
БАКУ /Trend/ - Поступила информация о том, что 4 июня, группа лиц, нарушив азербайджано-грузинскую границу на территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", намеревается совершить действия провокационного характера.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС), Пограничная служба Грузии была официально проинформирована о поступившей информации.
"В связи с этим Государственная пограничная служба официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, а организаторы провокации будут нести ответственность за возможные последствия", - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.
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