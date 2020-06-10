В Сумгайыте произошел обвал в доме
БАКУ /Trend/ - В городе Сумгайыт произошел обвал в доме, в котором живут вынужденные переселенцы, сообщает Trend.
Инцидент произошел в 12-м микрорайоне города. Обрушилась лестничная клетка, которая была в аварийном положении.
На место происшествия привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. В результате происшествия никто не пострадал. Территория, где произошел обвал, взята под контроль.
(Автор: Самир Али)
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