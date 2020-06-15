В Самухе произошло землетрясение
Происшествия 15 июня 2020 15:20 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Самухе произошло землетрясение.
Как сообщили в понедельник Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, согласно информации бюро по исследованию землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 12:47 в 47 километрах к северу от Гянджинской станции на территории Самуха.
Магнитуда землетрясения составила 3, очаг залегал на глубине 13 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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