Минэкологии Азербайджана оштрафовало лиц, вывозивших песок с побережья Каспия
БАКУ/Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о вывозе песка с побережья Каспия в поселке Гёрадиль, была расследована на месте, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ходе расследования было установлено, что вечером на побережье дачного массива Гёрадиль в KAMAZ ( госномер 01-CC-277) грузится песок.
По факту в отношении нарушителей закона - жителей Абшеронского района Сабухи Годжаева и Ахмеда Мамедова был составлен протокол, и они были оштрафованы на 3 764 маната.
В Исполнительную власть Бинагадинского района и Управление полиции было направлено письмо о том, чтобы территория контролировалась, и не допускался незаконный вывоз песка.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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