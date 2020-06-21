Прокуратура: Человек, убивший ножом свою мать, арестован и предстал перед следствием

Происшествия 21 июня 2020 13:31 (UTC+04:00)
Прокуратура: Человек, убивший ножом свою мать, арестован и предстал перед следствием

БАКУ /Trend/ - В Мингячевирскую городскую прокуратуру 21 июня приблизительно в 05:00 поступила информация о том, что проживающая в поселке Ени Хаят города Мингячевир Бриллиант Гаджиева, 1974 года рождения, была убита ножом у себя в доме.

Как сообщили Trend в пресс-службе прокуратуры, немедленно сотрудники прокуратуры и полиции при участии судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, а также осуществили другие необходимые процессуальные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Предварительным следствием установлено, что убийство совершил сын жертвы Эльмир Гаджиев, 2003 года рождения, во время возникшего между ними конфликта на почве ревности.

В результате неотложных следственно-оперативных мер, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, Эльмир Гаджиев задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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