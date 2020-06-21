Пожар в цехе по обработке деревянных изделий в Баку потушен (Обновлено)
БАКУ /Trend/ - Пожар в цехе по обработке деревянных изделий в поселке Хаджасан Бинагадинского района Баку потушен.
Как сообщает Trend со ссылкой на на пресс-службу МЧС, пожар был потушен в 16:32 по местному времени со стороны подразделений Государственной службы пожарной охраны.
17:16 (GMT+4) На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в цехе по обработке деревянных изделий в поселке Хаджасан Бинагадинского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
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