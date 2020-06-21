Пожар в цехе по обработке деревянных изделий в Баку потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар в цехе по обработке деревянных изделий в поселке Хаджасан Бинагадинского района Баку потушен.

Как сообщает Trend со ссылкой на на пресс-службу МЧС, пожар был потушен в 16:32 по местному времени со стороны подразделений Государственной службы пожарной охраны.

17:16 (GMT+4) На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в цехе по обработке деревянных изделий в поселке Хаджасан Бинагадинского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.