Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки (версия 2)

(Первая версия в 14:27)

БАКУ/Trend - Начальник отдела транзита Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев арестован за получение взятки, cообщает Trend со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета (ГТК).

Обращение, поступившее от Государственного таможенного комитета о незаконных действиях начальника отдела транзита Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхуна Бабаева, было расследовано в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В результате оперативных мер, совместно проведенных Генпрокуратурой и ГТК, был задержан с поличным при получении 23 июня этого года взятки в 750 долларов США (по 50 долларов за каждую из 15 машин) за ускорение транзитного таможенного оформления грузов, принадлежащих ООО Gate Est Group и ООО İnterlogistics.

По факту возбуждено уголовное дело. Бабаеву было предъявлено обвинение по ст. 311.1 (получение взятки) УК АР, и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)