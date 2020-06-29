В Азербайджане ряд чиновников Минтруда арестован за коррупцию - Заявление (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Выявлены незаконные деяния должностных лиц филиала Кяпязского района Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование по материалу, поступившему из министерства труда и социальной защиты населения о незаконных деяниях должностных лиц Кяпязского районного отдела Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

В результате следственных мероприятий появились основания для подозрения в том, что Эльчин Алекперов, работавший завсектором отдела, войдя в сговор с заместителем директора фонда Беяли Халиловым и Арифом Ганбаровым, работавшим в 2010-2016 гг. директором Кяпязского отдела Гянджи, в 2015-2017 гг. в разное время требовали у 32 жителей района 122 тысячи манатов в качестве взяток за назначение пенсий на основании фальшивых документов с указанием трудового стажа и группы инвалидности. В этом деле в качестве посредника Алекперову помогал его знакомый Шахин Мамедов

Также Эльчин Алекперов, обещав, что может назначить пенсию, повторно обманул 21 человека, присвоив 70 тысяч манатов, поделил их с членом преступной группы Абульфазом Ибрагимовым, участвовавшим в качестве посредника и использовал их на личные нужды, а также повторно подстрекал граждан к даче ему взяток.

За эти незаконные деяния Эльчин Алекперов, Баяли Халилов и Ариф Ганбаров были обвинены по статье 311.3.3 (повторное взяточничество в крупном размере, войдя в сговор) и другим статьям УК АР, в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Шахин Мамедов был привлечен по статье 32.5, 311.3.3, Абульфаз Ибрагимов – по статье 178.2.4 и другим статьям УК АР, им предъявлено обвинение по этим статьям, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения с содержанием под стражей.

Кроме того, появились основательные подозрения в том, что Низами Ахмедов, работавший в 2016-2018 годах директором Кяпязского отдела Гянджи ГФСЗ и заведующая пенсионным сектором этого отдела Самая Эминова, злоупотребляя должностными полномочиями, создали условия для незаконного назначения и выплаты пенсий.

За эти действия Самая Эминова и Низами Ахмедов были привлечены к следствию в качестве подозреваемых по статье 308.1 УК АР, в их отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)