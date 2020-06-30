На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана 29 июня предотвратила контрабандный провоз на территорию страны крупной партии наркотических средств, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

Согласно информации, накануне около 23.50 на территории пограничной заставы погранотряда «Горадиз», вблизи села Ашагы Чеменли Бейлаганского района наряд выявил двух нарушителей границы, направляющихся со стороны Ирана. У вооруженных нарушителей были 2 мешка с грузом.

Погранзастава была поднята по тревоге «К оружию», служебная территория была перекрыта. Пограннаряд открыл предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованию пограничников остановиться и открыли огонь. Пограничники, в соответствии с требованиями закона «О государственной границе», применили оружие, в результате чего один из нарушителей был убит. Второму нарушителю границы удалось скрыться.

При осмотре территории были обнаружены обрез и два мешка примерно с 33 кг наркотических средств.

На месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.

Расследование по факту продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)