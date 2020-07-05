МЧС Азербайджана о пожаре на крупной фабрике в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает принимать неотложные меры по тушению пожара на фабрике по производству в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, наряду с мерами по борьбе с пожаром соответствующие силы министерства вывозят уцелевшие товары и материалы на заводе, а также на его складе, из данного участка.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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