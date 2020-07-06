СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД (ВИДЕО) (версия 2)

(Первая версия в 15:14)

БАКУ /Trend/ - СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Как сообщалось ранее, на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о допущении многочисленных противозаконных действий, наносящих вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий против служебных интересов некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Была расследована информация о присвоении государственных средств, предусмотренных для обеспечения работы отдельных структур МИД, взятках по различным направлениям деятельности, а также в связи с обращением за визами иностранных граждан и в связи с совершением других противоправных действий, возникли обоснованные подозрения в допущении многочисленных незаконных деяний главой Управления делами МИД, председателем Тендерной комиссии Фархадом Моллазаде, завотделом хозяйственного отдела Управления делами Салимом Ализаде и начальником Консульско-юридического отдела Консульского управления Нурупашой Абдуллаевым.