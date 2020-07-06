СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД (ВИДЕО) (версия 3)

(Первая версия в 15:14)

БАКУ /Trend/ - СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Как сообщалось ранее, на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о допущении многочисленных противозаконных действий, наносящих вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий против служебных интересов некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана, были проведены следственно-оперативные меры.

Была расследована информация о присвоении государственных средств, предусмотренных для обеспечения работы отдельных структур МИД, взятках по различным направлениям деятельности, а также в связи с обращением за визами иностранных граждан и в связи с совершением других противоправных действий. и появились основательные подозрения в допущении многочисленных незаконных деяний главой Управления делами МИД, председателем Тендерной комиссии Фархадом Моллазаде, завотделом хозяйственного отдела Управления делами Салимом Ализаде и начальником Консульско-юридического отдела Консульского управления Нурупашой Абдуллаевым.

По решениям суда, был проведен осмотр мест работы и проживания Фархада Моллазаде, Салима Ализаде, Нурупаши Абдуллаева, а также мест нахождения документов по юридическим лицам, созданным для присвоения государственных средств неторговыми операциями и документов о даче взяток для выделения средств для проведения работ.

По этим адресами были выявлены и изъяты различные заметки по суммам наличных денежных средств, возвращенных должностным лицам МИД, денежные средства и другие доказательства, представляющие значение для следствия.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде систематически присваивали часть средств, выделяемых из государственного бюджета на обеспечение деятельности структур МИД.

Также была получена информация о том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде требовали и принимали у предпринимателей взятки в размере определенной части средств, которые перечислялись предпринимателям для приобретения товаров для хозяйственных нужд и проведения работ.

Кроме того, в ходе расследований возникли основательные подозрения в том, что Нурупаша Абдуллаев, пользуясь должностными полномочиями, постоянно брал взятки за визовые обращения для приезда в Азербайджан граждан зарубежных стран, где не применяется электронная виза.

По уголовному делу, проводимому СГБ, Фархад Моллазаде и Салим Ализаде были привлечены в качестве обвиняемых по статьям УК Азербайджана за злоупотребление должностными полномочиями, присвоение, взяточничество, а Нурупаша Абдуллаев – за факты взяточничества. В их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов).