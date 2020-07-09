Арестованы лица, производившие контрафактные алкогольные напитки в Баку

БАКУ /Trend/ - В Следственном управлении Генеральной прокуратуры начато уголовное дело по соответствующим статям УК Азербайджана по фактам смерти от отравления отдельных лиц в результате употребления алкогольных напитков с содержанием метанола с декабря 2019 по январь 2020 года, сообщает в четверг Trend.

Следствием было установлено, что Вургун Ибадов, осуществлявший розничную продажу плодоовощной продукции в торговом центре «Яшыл базар» на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку, с целью получения прибыли покупал у Азима Гусейнова, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, алкогольные напитки неизвестного происхождения, изготовленные кустарным способом и не соответствующим нормам, и впоследствии продавал их.

Были выявлены основательные подозрения в том, что эти спиртные напитки с содержанием метилового спирта стали причиной отравления трех лиц, в том числе, смерти Герая и Ромела Багировых и причинения легкого вреда здоровью Хайяма Багирова.

За указанные незаконные действия Вургуну Ибадову и Азиму Гусейнову предъявлены обвинения по ст. 200.4 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции, причинившие по неосторожности смерть потерпевшему или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)