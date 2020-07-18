В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку от коронавируса скончался врач-реаниматолог больницы № 1 Керем Ягубов.

Заразившийся вирусом несколько дней назад Керем Ягубов был помещен в Бакинский оздоровительный центр и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Врач-реаниматолог, состояние которого оценивалось как тяжелое, скончался сегодня.