В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку от коронавируса скончался врач-реаниматолог больницы № 1 Керем Ягубов.
Заразившийся вирусом несколько дней назад Керем Ягубов был помещен в Бакинский оздоровительный центр и подключен к аппарату искусственного дыхания.
Врач-реаниматолог, состояние которого оценивалось как тяжелое, скончался сегодня.
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