В Баку арестованы провокаторы, ворвавшиеся в здание Милли Меджлиса (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, в ночь с 14 на 15 июля в Баку прошел марш в поддержку азербайджанской армии.

Во время этой акции, проходившей в мирном и патриотическом духе, группа лиц, совершив грубые нарушения общественного порядка, взломав двери и окна административного здания Милли Меджлиса, проникла внутрь, оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность акции.

Как сообщили Trend в МВД, в результате несколько сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, а также был нанесен серьезный ущерб служебным автомобилям и гражданским транспортным средствам.

Общественный порядок был восстановлен вследствие игнорирования предупреждений, неоднократно сделанных сотрудниками полиции, а также оперативных мер, предпринятых для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В результате начатых по факту оперативно-розыскных, оперативно-следственных мероприятий была установлена личность подозреваемых в совершении незаконных действий. Группа причастных лиц была привлечена к следствию в качестве подозреваемых, уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики направлено в суд.

Соответствующими решениями суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия вокруг лиц, совершивших незаконные действия.