Азербайджанские пограничники попали в ДТП, скончался начальник штаба
БАКУ /Trend/ - 20 июля около 08:00 попал в аварию автомобиль марки УАЗ пограничной заставы пограничного отряда ГПС «Худат», выполнявший служебное поручение вблизи села Хыналыг Губинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате происшествия погиб начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу, другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.
Военнослужащим была оказана срочная медицинская помощь, организовано экстренное медицинское обследование.
В связи с происшествием представители Государственной погранслужбы и Военной прокуратуры проводят расследование.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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