В результате ливней в Шеки обесточены 4 села

БАКУ /Trend/ - В Шеки прошли ливни, приведшие к серьезным последствиям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть Шекинского района.

"В городе молния ударила в газопровод, в результате начался пожар, который сразу был потушен. Ливни нанесли ущерб энергетическому хозяйству района, была приостановлена подача электроэнергии на отдельные территории. Проводятся работы по устранению проблемы, в большинстве мест подача электроэнергии возобновлена. В настоящее время продолжаются меры по восстановлению подачи электроэнергии в небольшую часть города Шеки и четыре села", - сообщили в ИВ района.

В структуре также отметили, что селевые потоки, образовавшиеся в результате проливных дождей, в центре города Шеки и прилегающих населенных пунктах смыли асфальтовое покрытие на некоторых дорогах. Некоторые приусадебные участки и подвалы домов на территории района и некоторых сел заполнены водой, на территорию привлечены силы и техника МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)