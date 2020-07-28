Новый 4G WiFi модем от Azercell предоставляет доступ к интернету одновременно 32 пользователям!

Azercell продолжает инициативы по обеспечению комфорта своих абонентов и запускает новую кампанию в рамках #Цифровых дней. На этот раз лидирующий оператор предлагает своим абонентам 4G WiFi-модем. Новый модем, предоставляющий доступ к интернету одновременно 32 пользователям, обеспечивает высокоскоростные услуги передачи данных и фиксированный сигнал для всех устройств, которые могут подключаться к беспроводному интернету, таких как мобильный телефон, планшет, телевизор, компьютер и другие. Другим преимуществом устройства является то, что радиус покрытия составляет 150-200 метров, что в свою очередь позволяет подключаться к интернету даже на удаленном расстоянии.

В рамках кампании Azercell предлагает 4G WiFi, номер предоплатной системы, подключенный к тарифу «Data» и интернет-трафик в объеме 50GB на один месяц. Новые 4G WiFi-устройства можно приобрести во всех дилерских офисах Azercell всего за 129 AZN.

Отметим, что кампания предназначена для абонентов- физических лиц.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/campaigns_internet/wifi_modem_50gb/

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 99.2% (за исключением оккупированных территорий); охват населения страны: 99,8%. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей).