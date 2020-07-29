В Зардабском районе за вымогательство задержаны должностные лица

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются регулярные комплексные меры по борьбе с такими негативными факторами, наносящими ущерб благосостоянию населения страны, как коррупция и взяточничество, а также с должностными лицами, которые превышая свои служебные полномочия, вредят законным интересам физических и юридических лиц, общества и государства.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были проведено расследование на основании обращения о том, что председатель Ярмамедбагского сельского муниципалитета Зардабского района Халилов Сахиб Осман оглу и экс-представитель главы ИВ Зардабского района по сельскому административно-территориальному округу Ярмамедбагы Халилов Рахиб Едияр оглу в обмен на сдачу в аренду на 25-летний срок муниципального земельного участка вымогали в качестве взятки у гражданина денежные средства в размере 10 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Сахиб и Рахиб Халиловы получили 500 манатов из вышеуказанных 10 тысяч манатов посредством банковской карты ОАО Kapital bank, а также получили еще 1500 манатов 22 июля 2020 года в селе Ашагы Сейидляр Зардабского района. Во время передачи в одном из кафе на территории Зардабского района следующих пяти тысяч манатов они были задержаны с поличным.

На основании указанных фактов 28 июля 2020 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджана.

Халиловы были задержаны в качестве подозреваемых. В рамках уголовного дела в настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)