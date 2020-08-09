На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 00:43 по местному времени.

Очаг землетрясение залегал на глубине 20 километров.