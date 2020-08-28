В отношении экс-главврача Клинического медцентра № 1 расследование не ведется - Генпрокуратура Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала информацию о том, что в отношении экс-главврача Клинического медицинского центра № 1 Адалята Дадашова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
Как сообщили в пятницу Trend в Генпрокуратуре, в отношении вышеупомянутого лица в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре никаких материалов не поступало и никакое расследование не ведется.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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В отношении экс-главврача Клинического медцентра № 1 расследование не ведется - Генпрокуратура Азербайджана
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